عودة أكثر من 750 لاجئا سوريا إلى أرض الوطن خلال الــ 24 ساعة الأخيرة

أفاد مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة ورصد تحركات اللاجئين بأن أكثر من 750 لاجئا عادوا إلى سوريا من أراضي الدول الأجنبية خلال الـ24 ساعة الأخيرة. وقال المركز في نشرة إعلامية بهذا الشأن على موقع وزارة الدفاع الروسية “خلال الــ24 ساعة الماضية عاد 754 لاجئا إلى الجمهورية العربية السورية من أراضي الدول الأجنبية، من بينهم 191 لاجئا (58 امرأة و98 طفلا) من لبنان عن طريق معبري جديدة يابوس وتلكلخ بالإضافة إلى 563 شخصا (169 امرأة و287 طفلا) عادوا من الأردن عبر معبر نصيب. كما قامت الوحدات الفرعية التابعة لسلاح الهندسة العسكرية للجيش العربي السوري خلال الــ 24 ساعة الأخيرة بعملية تطهير الأراضي على مساحة 82. هكتار بالإضافة إلى قيام الخبراء باكتشاف وتدمير43 عبوة قابلة للانفجار.

المصدر: سبوتنيك