“الجهاد”: على الخطباء الدعوة للتصدي لـ”صفقة القرن” ورفضها بكل الوسائل

وجهت حركة “الجهاد الإسلامي” رسالة لخطباء المساجد في أول يوم جمعة بعد الإعلان الرسمي عن خطة “صفقة القرن” من قبل الرئيس الاميركي دونالد ترامب.

وطالبت “الجهاد” في بيان لها الخميس “بالحديث عن صمود الشعب الفلسطيني ووعي قوى المقاومة ووحدة شعبنا وأن إنهاء الانقسام سيساهم في اسقاط كل الصفقات والمؤامرات المشبوهة التي تحاك ضد شعبنا وقضيته العادلة”.

وأشارت “الجهاد” إلى “ضرورة الدعوة للتصدي ورفض الصفقة المشؤومة بكل الوسائل المتاحة والممكنة”، وطالبت “بالحديث عن الموقف الشرعي والحكم بحرمة التفريط أو التنازل عن أي شبر من أرض فلسطين التاريخية وحرمة وتجريم هذه الصفقة وكل من يقبلها أو يتعاطى معها من قريب أو بعيد”.

وحثت الجهاد “الخطباء بدعوة جميع العرب والمسلمين وأحرار العالم للخروج بمسيرات وتظاهرات جماهيرية حاشدة في جميع أنحاء العواصم العربية والإسلامية والعالمية للتنديد ورفضا لصفقة القرن وإسقاط المؤامرة”.

ودعت الجهاد “الخطباء لبث روح الأمل والثقة في نفوس جماهير شعبنا بالحتمية القرآنية وبتحقيق وعد الله بالنصر والتمكين وعدم اليأس والإحباط مهما تكالبت علينا قوى الشر والبغي”.

المصدر: فلسطين اليوم