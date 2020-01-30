الرئيس عون: اللبنانيون بتعدديتهم الدينية والثقافية يعيشون حوارا دائما

أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ان “اللبنانيين بتعدديتهم الدينية والثقافية يعيشون حوارا دائما في ما بينهم”.

وامل الئريس عون أن “تبقى عيون الكنيسة ساهرة على لبنان وتساعده سياسيا وثقافيا لأن المشرق يعيش في خطر دائم، إلا أننا نتمتع بمقاومة نفسية تساعدنا على الاستمرار والبقاء”.

كلام الرئيس عون جاء في خلال استقباله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، رئيس المجلس البابوي لتعزيز الوحدة المسيحية الكاردينال كورت كوخ على رأي وفد.

واكد الرئيس عون “اننا في الكنائس الشرقية نعيش حوارا دائما وهذا النموذج الذي نعيشه يتفاعل ايضا مع المسلمين في لبنان الذين يتشكلون بدورهم من جميع فروع الديانة الاسلامية”.

وقال الرئيس عون “إننا نؤمن بالحوار والتلاقي وقد تقدمنا الى الامم المتحدة بمبادرة ليكون لبنان مركزا لأكاديمية الانسان للتلاقي والحوار”، ولفت الى ان “ذلك بهدف تعارف الشعوب على مختلف الثقافات والديانات والقيم وتطوير ونشر المعرفة ما من شأنه أن يساعد على توطيد السلام”، وتمنى “العمل على تشجيع الجميع للمساهمة في إنشاء هذه الاكاديمية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام