منخفض جوي حتى صباح الاحد والطقس عاصف الى مثلج

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس في لبنان غدا الجمعة غائما مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار تكون غزيرة خاصة خلال الفترة الصباحية ومترافقة بعواصف رعدية ورياح شديدة تقارب ال 85 كلم/س يرتفع معها موج البحر الى 4 أمتار، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1100 متر وما دون في المناطق الشمالية والداخلية، تخف حدة الأمطار والثلوج مساء. وجاء في النشرة الاتي:

– الحالة العامة: منخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة تؤثر تدريجيا على الحوض الشرقي للمتوسط بدءا من صباح اليوم، ويحمل معه أمطارا وثلوجا وعواصف رعدية ورياح شديدة ويستمر حتى صباح يوم الأحد.

– الطقس المتوقع في لبنان

الخميس: غائم جزئيا الى غائم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة متقطعة، تشتد غزارتها ليلا مترافقة بعواصف رعدية ورياح تقارب ال 80 كلم/س خاصة في المناطق الشمالية يرتفع معها موج البحر الى 4 أمتار، تتساقط الثلوج على ارتفاع 1300 متر وما فوق ويتدنى مستوى تساقطها خلال الليل لتلامس ال 1200 متر وما دون ذلك في المناطق الداخلية الشمالية.

الجمعة: غائم مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار تكون غزيرة خاصة خلال الفترة الصباحية ومترافقة بعواصف رعدية ورياح شديدة تقارب ال 85 كلم/س يرتفع معها موج البحر الى 4 أمتار، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1100 متر وما دون في المناطق الشمالية والداخلية، تخف حدة الأمطار والثلوج مساء.

السبت: غائم جزئيا الى غائم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات تبقى الاجواء مهيأة لتساقط امطار محلية وثلوج على ارتفاع ال 1200 متر وما فوق.

– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 11 الى 17 درجة، فوق الجبال من 2 الى 9 درجات، في الداخل من 2 الى 9 درجات.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة، سرعتها من 20 الى 50 كلم/س تشتد ليلا فتقارب ال80 كلم/س.

– الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء أحيانا عاى المرتفعات بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و80%

– حال البحر: مائج يتحول ليلا الى هائج.

– حرارة سطح الماء: 16 درجة.

– الضغط الجوي: 767 ملم زئبق.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام