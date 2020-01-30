تجمع العلماء في جبل عامل: فلسطين ليست للبيع وتحريرها قريب

اعتبر تجمع العلماء في جبل عامل في بيان، أن “ما أعلن عنه الرئيس الأميركي ترامب تحت مسمى صفقة القرن، هو تهور وحماقة واستفزاز”، مؤكدا أن “المقاومة وحدها من تحدد مصير فلسطين باتجاه الحرية.

ودعا “المشروع الصهيوأمريكي للخروج من جنون العظمة وتصديق حقيقة أن زمن الاستكبار قد اندثر ونحن في زمن الانتصارات”.

ورأى أن “صفقة القرن ما كانت لتكون لولا ارتهان بعض الانظمة العربية للادارة الاميركية، إن لم نقل الاسرائيلية”، معتبرا أن “حضور بعض الدبلوماسيين العرب والمسلمين في مسرحية ترامب بالأمس، خيانة موصوفة لن تسمح الشعوب بمرورها”.

وأشاد “بمواقف المسؤولين والقوى اللبنانية وكذلك الاقليمية والاسلامية الرافضة للصفقة”، مستنكرا “التطبيع الذي يتم انتهاجه من قبل دول تدعي العروبة والاسلام والديموقراطية والانسانية”.

كما دعا “الفصائل الفلسطينية الى انهاء كل الاتفاقيات مع الكيان، والتوجه موحدين نحو خيار المقاومة المسلحة الذي أثبت نجاحه في مواجهة المخططات الصهيوامريكية الصهيونية والتكفيرية”، مطالبا “الامم المتحدة وجامعة الدول العربية واتحاد الدول الاسلامية وكل الهيئات الدولية بموقف وتحرك واضح من الاستخفاف الاميركي بالقوانين الدولية والدينية والانسانية”.

وختم مشددا على “ضرورة دعوة مختلف شرائح المجتمعات العربية والاسلامية وأحرار العالم كافة، الى التحرك وممارسة الضغط على كل مسؤول ومتعاون وساكت عن هذه الصفقة الاستعمارية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام