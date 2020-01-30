البنتاغون يعلن رسمياً مقتل ظابطين في سلاح الجو كانا على متن الطائرة التي سقطت في ولاية غزني وسط أفغانستان قبل يومين – موقع قناة المنار – لبنان
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January 30 2020 - 08:56

البنتاغون يعلن رسمياً مقتل ظابطين في سلاح الجو كانا على متن الطائرة التي سقطت في ولاية غزني وسط أفغانستان قبل يومين

منذ 28 mins 30 January، 2020
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