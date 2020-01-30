البنتاغون يعلن رسمياً مقتل ظابطين في سلاح الجو كانا على متن الطائرة التي سقطت في ولاية غزني وسط أفغانستان قبل يومين – موقع قناة المنار – لبنان
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January 30 2020 - 08:56
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مسيرات غضب رافضة لـ"صفقة القرن" في مناطق مختلفة من الضفة الغربية المحتلة ومواجهات مع قوات العدو الصهيوني
مراسل المنار: طائرات العدو تستهدف موقعا للمقاومة شمال خانيونس جنوب قطاع غزّة وأرضا زراعية شرق دير البلح وسط القطاع
جيش الإحتلال الإسرائيلي ينشر تعزيزات في الضفة الغربية المحتلة وقرب قطاع غزة لمواجهة الغضب الفلسطيني
رئيس المكتب السياسي لحماس اسماعيل هنية: نرفض أي اتفاق أو صفقة أو مشروع ينتقص من الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني
هنية للرئيس الفلسطيني محمود عباس: يجب أن نعمل في خندق واحد ونتفق على استراتيجية تقوم على إنهاء حالة الانقسام
هنية في اتصال مع رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني: المقاومة مستمرة وشعبنا قادر على إفشال الصفقة مهما كان الثمن
لاريجاني لهنية: نقف إلى جانب الشعب الفلسطيني في كفاحه ضد "صفقة القرن" وسنمضي في دعم المقاومة الفلسطينية
الرئيس ميشال عون يتصل بنظيره الفلسطيني: لبنان متمسك بحق عودة الفلسطينيين لأرضهم وقيام دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس
الرئيس نبيه بري: لبنان لن يكون شاهد زور ولا شريكاً ببيع أو مقايضة حقوق الشعب الفلسطيني "بثلاثين من الفضة"
الرئيس سليم الحص: إن ضاعت فلسطين ضاعت الأمة العربية وعزتها وكرامتها وأراهن على الشعوب العربية لاستعادتها
الخارجية السورية: الخطة الأميركية الجديدة أوضحت أن سياسة واشنطن في المنطقة هدفها أولاً وأخيراً خدمة "إسرائيل"
الخارجية العراقية: نقف بجانب الفلسطينيين في دفاعهم عن حقوقهم المشروعة ومنها حق العودة وإقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس
علماء اليمن: يجب التحرك وتحمّل المسؤولية الدينية والإنسانية لرفض صفقة ترامب وإسقاطها بكل الوسائل الممكنة
المكتب السياسي لأنصار الله: نجدّد دعمنا للفلسطينيين وندعو اليمنيين إلى الخروج بمظاهرة الجمعة المقبل رفضاً لصفقة ترامب
القوات المسلحة اليمنية تعلن تحرير كافة مناطق نهم شرق صنعاء وتكبيد قوات العدوان خسائر فادحة في الأرواح والعتاد
القوات المسلحة اليمنية: عملية "البنيان المرصوص" حررت مساحة تقدر بأكثر من 2500 كلم مربع وشملت تحرير مديريات بمأرب والجوف
القوات المسلحة اليمنية: وقوع الآلاف من قوات العدوان بين قتيل ومصاب وأسير في عملية "البنيان المرصوص"
القوات المسلحة اليمنية: القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير استهدفا شركة أرامكو بجيزان ومطاري أبها وجيزان وقاعدة خميس مشيط
الجيش السوري يسيطر على الراشدين 5 وخربة معراتة وجرف الصخر ومستودعات خان طومان وعدد من التلال جنوب غرب حلب
الجيش السوري يسيطر على بلدة معردبسة جنوب سراقب بريف ادلب الجنوبي الشرقي وبلدة خان طومان غرب مدينة حلب
الامارات: اندلاع حريق على متن ناقلة نفط قبالة سواحل الشارقة وانقاذ بحارتها وطاقمها
منظمة الصحة العالمية: لم يتم تأكيد أي حالة لفيروس كورونا في لبنان ووزارة الصحة العامة ترصد وتتابع الوضع عن كثب
الرئيس العراقي برهم صالح يمنح الكتل السياسية ثلاثة أيام لتسمية رئيس وزراء جديد وإلا سيسمي منفردا رئيسا جديدا للوزراء
البرلمان الأوروبي يصادق بغالبية كبيرة على اتفاق معاهدة خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي
للمساهمة في التبرّع وتكفل أيتام وأبناء الشهداء الإتصال بمؤسسة الشهيد على الرقم 70129100 وفي جميع فروع القرض الحسن على الحساب 81425
البنتاغون يعلن رسمياً مقتل ظابطين في سلاح الجو كانا على متن الطائرة التي سقطت في ولاية غزني وسط أفغانستان قبل يومين
منذ 28 mins
30 January، 2020
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