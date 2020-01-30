موسكو تحذر من استفزازات جديدة باستخدام “الكيميائي” في سوريا – موقع قناة المنار – لبنان
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January 30 2020 - 08:56

موسكو تحذر من استفزازات جديدة باستخدام “الكيميائي” في سوريا

منذ 32 mins 30 January، 2020
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أخبار دولية - روسيا

حذر مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، من خطط الإرهابيين في سوريا لتنفيذ استفزازات جديدة باستخدام مواد كيميائية.

وأثناء اجتماع عقده مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، لبحث الوضع في سوريا، لفت نيبينزيا إلى مذكرات صادرة عن البعثة السورية لدى المنظمة الدولية، وكذلك تقارير إعلامية حول “خطط يحيكها الإرهابيون لارتكاب استفزازات جديدة في سوريا وعرض مسرحيات تحاكي استخدام السلاح الكيميائي”.

وتابع الدبلوماسي الروسي: “نعتبر هذه المؤشرات مقلقة جدا، لأننا نعرف جيدا كيف تستخدم مثل هذه المسرحيات لتحقيق أغراض عسكرية وسياسية”.

المصدر: وكالات

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