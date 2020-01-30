أبرز أسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الخميس 30-01-2020

النهار

• تردد ان عددا من وزراء ونواب وقيادات في “تيار المستقبل” التقوا الرئيس سعد الحريري في باريس وتلقوا التوجهات العامة استعداداً لمرحلة جديدة اعلن سابقا انه سيطلقها بعد رأس السنة.

• يبدي موظف كبير في الدولة قلقه مما يجري في أحد المخيمات الفلسطينية وإمكان استغلال “صفقة القرن لإعادة تسخين الوضع الأمني في المخيم وربما في أماكن أخرى.

• تبين ان في منطقة صور 55 مكبا عشوائيا للنفايات ولم تنجح المساعي لجمعها في مطمر صحي بعدما تعذر ايجاد مساحة جغرافية بسبب عدم تعاون سياسيي المنطقة مع وزارة البيئة.

الأخبار

• «الاثني عشرية» في بلديّة بيروت

على الرغم من التأخر أكثر من 3 أشهر في إقرارها ((من المفترض أن النقاش فيها يبدأ في شهر أيلول)، لم تُقر بلدية بيروت في جلستها الأخيرة موازنة البلدية لعام 2020، وقررت تأجيلها الى الجلسة المقبلة لإدخال تعديلات عليها، فيما صوّت المجلس البلدي على بند «الصرف على القاعدة الاثني عشرية لشهر شباط 2020»، ما يعني الإنفاق وفقاً لموازنة العام الماضي.

• خفض مدة التأشيرات

قررت سفارات أوروبية في بيروت خفض مدة تأشيرات الدخول السياحية إلى أوروبا، لأقل من 6 أشهر، مستثنية من ذلك الشخصيات السياسية ورجال الأعمال وكبار المسؤولين والموظفين. وأكدت مصادر دبلوماسية أن هذه الإجراءات التي تعتمدها سفارات عدد من الدول الأوروبية بدأت الصيف الماضي، أي قبل اندلاع انتفاضة 17 تشرين.

• المستقبل «يخذل» جمهوره

أثارت مشاركة كتلة «المستقبل» النيابية في جلسة مجلس النواب الأخيرة للتصويت على الموازنة، سخط المناصرين في الشارع الأزرق، والذين اعتبروا أن الرئيس سعد الحريري خذلهم بهذا القرار. ولم يقتصِر هذا السخط على المناصرين، بل ظهر واضحاً على مستوى المنتسبين إلى التيار في المنسقيات وحدث انقسام كبير بين مؤيدين ومعارضين، ولا سيما في صيدا وطرابلس. وقد عزز هذا الانقسام موقف النائب سمير الجسر الذي انسحب من الجلسة لاعتبارها «غير دستورية»، فيما رفع مناصروه في طرابلس سقف اعتراضاتهم على التيار انطلاقاً من موقف الجسر، معتبرين أن ما فعلته الكتلة هو «خذلان لنا».

اللواء

• تدرس جهات نقدية دولية الإيعاز لإدارات المصارف المحلية، رفع نسبة السحوبات الأسبوعية والشهرية..

• تبيَّن أن أقرباء مباشرين لبعض الوزراء الجدد لا يعرفون جيداً أن اقرباءهم صاروا وزراء!

• رفضت أكثر من جهة حزبية بشدة توزير وزير «تقني» سابق على خلفية عدم ضمان الإلتزام بما يُطلب منه…

الجمهورية

• تردّدت معلومات عن قيام أحد الوزراء بنقل وإتلاف عشرات الوثائق قبل مغادرته وزارته وربط بين هذه الخطوة بتأخير عملية التسلم والتسليم.

• نصح مرجع دبلوماسي بضرورة عدم البحث في أي قرار أمني يُنهي تحرّكًا شاملًا على مستوى الوطن لأن ملفًا من هذا النوع لا يُعالج بالقوة.

• لاحظت أوساط سياسية أنه حتى الساعة اقتصر موقف دولة تعتبر نفسها دولة ممانعة مما يسمى “صفقة القرن” على مصدر في وزارة خارجيتها مستغربة هذا السكوت المبهم.

البناء

• قالت مصادر مالية مطلعة إن كل الإيحاءات بفرضيّة قبول وصفات صندوق الدولي من الحكومة الجديدة ستصطدم بوجود موقف حاسم لدى الكتل النيابية الداعمة للحكومة يرفض السير بهذا الخيار، ويدعو لهيكلة الوضع المالي للعلاقة بين الدولة والمصارف والمصارف والمودعين.

• توقفت مصادر دبلوماسيّة غربيّة أمام تزامن مجموعة من الأحداث الأمنية كسقوط طائرات حربية في أكثر من مكان وحرائق سفن ورأت في ذلك حرباً استخباريّة سريّة صامتة تحمل رسائل أكبر من البيانات الإعلامية.

المصدر: صحف