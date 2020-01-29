مركز عمليات التجارة البحرية البريطاني: تلقينا تقارير عن احتراق ناقلة نفط شمال غربي إمارة الشارقة في الإمارات – موقع قناة المنار – لبنان
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January 29 2020 - 20:58

مركز عمليات التجارة البحرية البريطاني: تلقينا تقارير عن احتراق ناقلة نفط شمال غربي إمارة الشارقة في الإمارات

منذ 45 mins 29 January، 2020
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