وول ستريت جورنال: مسؤولون سعوديون يقرون باستهداف منشات لارامكو الاسبوع الماضي – موقع قناة المنار – لبنان
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January 29 2020 - 22:52

وول ستريت جورنال: مسؤولون سعوديون يقرون باستهداف منشات لارامكو الاسبوع الماضي

منذ 1 ساعة 29 January، 2020
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