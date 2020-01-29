اسوشييتد برس: الإمارات العربية المتحدة لم تعلن على الفور عن الحريق ولم يرد المسؤولون على طلبات التعليق – موقع قناة المنار – لبنان
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January 29 2020 - 20:58

اسوشييتد برس: الإمارات العربية المتحدة لم تعلن على الفور عن الحريق ولم يرد المسؤولون على طلبات التعليق

منذ 42 mins 29 January، 2020
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