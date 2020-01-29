جمعية المستهلك:فيروس كورونا لا علاج مباشر له وبعض التجار يستفيدون من خوف الناس

تتداول وسائل الاعلام خبرًا عن فقدان بعض أنواع الأدوية المضادة للفيروسات بسبب شراء المواطنين للكميات المتوفرة في الصيدليات تحسبا للإصابة بمرض الكورونافيروس-يوهان.

جمعية المستهلك أكدت في بيان لها انه”ووفق تصريح وزارتي الصحة الفرنسية والكندية، انه لا وجود لعلاج خاص بهذا الفيروس وان مفعول أدوية المضادات هذه غير ثابتة علميا وان العلاج المتوفر يبدأ بالحماية وعلاج العوارض من رشح وحرارة وسعال واشتراكات في الرئتين والكلى”.

بناء عليه ترى جمعية المستهلك ان” الذعر وتخزين هذه الأدوية لا نفع له ولا يحمي بشيء أصحابه وتطلب من المواطنين رد هذه الأدوية الى الصيدليات، كذلك تطلب الجمعية من وزارة الصحة توجيه تحذير الى الصيادلة والأطباء الذين يقومون بصرف هذه الأدوية وحصرها في المستشفيات: كما نطلب من نقابتي الأطباء والصيادلة التحرك في نفس الاتجاه”.

واعتبرت الجمعية أن”ما يجري هو موجة ذعر لا علاقة لها بالإجراءات الوقائية والصحة العامة للشعب اللبناني. ولا ضرورة لأن تصرف ما تبقى من عملة صعبة على مخزون دواء لا شيء يثبت فعاليته،فقط بضعة تجار دواء سيستفيدون من ذعر غير مبرر”.

المصدر: موقع المنار