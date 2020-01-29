مندوب #سورية الدائم لدى الأمم المتحدة: نستغرب صمت بعض مسؤولي المنظمة الدولية حيال معاناة السوريين جراء الإرهاب والعدوان والإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب وممارسات قوات الاحتلال – موقع قناة المنار – لبنان
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January 29 2020 - 18:58

مندوب #سورية الدائم لدى الأمم المتحدة: نستغرب صمت بعض مسؤولي المنظمة الدولية حيال معاناة السوريين جراء الإرهاب والعدوان والإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب وممارسات قوات الاحتلال

منذ 9 mins 29 January، 2020
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