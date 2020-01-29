رويترز: تقارير عن احتراق ناقلة نفط قبالة سواحل إمارة الشارقة في الإمارات – موقع قناة المنار – لبنان
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January 29 2020 - 20:58
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مسيرات غضب رافضة لـ"صفقة القرن" في مناطق مختلفة من الضفة الغربية المحتلة ومواجهات مع قوات العدو الصهيوني
جيش الإحتلال الإسرائيلي ينشر تعزيزات في الضفة الغربية المحتلة وقرب قطاع غزة لمواجهة الغضب الفلسطيني
رئيس المكتب السياسي لحماس اسماعيل هنية: نرفض أي اتفاق أو صفقة أو مشروع ينتقص من الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني
هنية للرئيس الفلسطيني محمود عباس: يجب أن نعمل في خندق واحد ونتفق على استراتيجية تقوم على إنهاء حالة الانقسام
هنية في اتصال مع رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني: المقاومة مستمرة وشعبنا قادر على إفشال الصفقة مهما كان الثمن
لاريجاني لهنية: نقف إلى جانب الشعب الفلسطيني في كفاحه ضد "صفقة القرن" وسنمضي في دعم المقاومة الفلسطينية
لاريجاني في رسالة إلى رؤساء برلمانات الدول الإسلامية: ستتم مواجهة أي اعتداء أو انتهاك لسيادة الأراضي الفلسطينية
الرئيس ميشال عون يتصل بنظيره الفلسطيني: لبنان متمسك بحق عودة الفلسطينيين لأرضهم وقيام دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس
الرئيس نبيه بري: لبنان لن يكون شاهد زور ولا شريكاً ببيع أو مقايضة حقوق الشعب الفلسطيني "بثلاثين من الفضة"
رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب عبر تويتر: ستبقى القدس هي البوصلة وستبقى فلسطين هي القضية
الرئيس سليم الحص: إن ضاعت فلسطين ضاعت الأمة العربية وعزتها وكرامتها وأراهن على الشعوب العربية لاستعادتها
الخارجية السورية: الخطة الأميركية الجديدة أوضحت أن سياسة واشنطن في المنطقة هدفها أولاً وأخيراً خدمة "إسرائيل"
الخارجية العراقية: نقف بجانب الفلسطينيين في دفاعهم عن حقوقهم المشروعة ومنها حق العودة وإقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس
المكتب السياسي لأنصار الله: نجدّد دعمنا للفلسطينيين وندعو اليمنيين إلى الخروج بمظاهرة الجمعة المقبل رفضاً لصفقة ترامب
علماء اليمن: يجب التحرك وتحمّل المسؤولية الدينية والإنسانية لرفض صفقة ترامب وإسقاطها بكل الوسائل الممكنة
ائتلاف 14 فبراير: ألف لا لـ"صفقة القرن" الأميركية المخزية والشعب البحريني بريء من كل سياسات آل خليفة ومواقفهم الذليلة
الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب: ندعو كل المنظمات العمالية العربية والدولية الصديقة إلى التحرك لمواجهة صفقة العار
الرئيس التركي رجب طيب اردوغان: "صفقة القرن" المزعومة هي خطة لتجاهل حقوق الفلسطينيين وإضفاء شرعية على الاحتلال
القوات المسلحة اليمنية تعلن تحرير كافة مناطق نهم شرق صنعاء وتكبيد قوات العدوان خسائر فادحة في الأرواح والعتاد
القوات المسلحة اليمنية: عملية "البنيان المرصوص" حررت مساحة تقدر بأكثر من 2500 كلم مربع وشملت تحرير مديريات بمأرب والجوف
القوات المسلحة اليمنية: وقوع الآلاف من قوات العدوان بين قتيل ومصاب وأسير في عملية "البنيان المرصوص"
القوات المسلحة اليمنية: القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير استهدفا شركة أرامكو بجيزان ومطاري أبها وجيزان وقاعدة خميس مشيط
الجيش السوري يسيطر على الراشدين 5 وخربة معراتة وجرف الصخر ومستودعات خان طومان وعدد من التلال جنوب غرب حلب
الجيش السوري يسيطر بشكل كامل على بلدة خان طومان غرب مدينة حلب بعد معارك مع جبهة النصرة الإرهابية
الدفاع الروسية: واشنطن تعرقل استعادة الحياة الطبيعية في سوريا عبر العقوبات ومنع المساعدات الإنسانية
مركز عمليات التجارة البحرية البريطاني: تقارير عن احتراق ناقلة نفط قبالة إمارة الشارقة الإماراتية
الرئيس بري في الأربعاء النيابي: الإنقاذ ليس مستحيلاً وجلسة مناقشة البيان الوزاري هي دعوة للحراك الحقيقي لتثبيت مطالبه
الرئيس دياب خلال ورشة اقتصادية في السراي: الورشة جزء مكمل للبيان الوزاري وهدفها وضع اليد على الأزمة التي يمر بها البلد
منظمة الصحة العالمية: لم يتم تأكيد أي حالة لفيروس كورونا في لبنان ووزارة الصحة العامة ترصد وتتابع الوضع عن كثب
الأحوال الشخصية: جهوز القوائم الانتخابية الاولية ويمكن للناخبين الاطلاع عليها اعتبارا من 1 شباط حتى 1 آذار 2020
الرئيس العراقي برهم صالح يمنح الكتل السياسية ثلاثة أيام لتسمية رئيس وزراء جديد وإلا سيسمي منفردا رئيسا جديدا للوزراء
الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون يتهم الرئيس التركي رجب طيب اردوغان بعدم احترام كلامه بشأن الهدنة في ليبيا
البرلمان الأوروبي يصادق بغالبية كبيرة على اتفاق معاهدة خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي
الإمارات تعلن عن إصابة 4 من أسرة صينية واحدة في البلاد بفيروس كورونا الجديد
مدير منظمة الصحة العالمية يدعو لعقد اجتماع طارئ الخميس حول فيروس كورونا وامكانية إعلان حالة طوارئ دولية
للمساهمة في التبرّع وتكفل أيتام وأبناء الشهداء الإتصال بمؤسسة الشهيد على الرقم 70129100 وفي جميع فروع القرض الحسن على الحساب 81425
رويترز: تقارير عن احتراق ناقلة نفط قبالة سواحل إمارة الشارقة في الإمارات
منذ 50 mins
29 January، 2020
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