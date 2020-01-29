لجنة الأسير سكاف: لرفع الصوت والتظاهر تضامنا مع الشعب الفلسطيني وقضيته

دانت لجنة عميد الأسرى في السجون الإسرائيلية يحيى سكاف، في بيان “الصمت والإنبطاح الرسمي العربي تجاه ما يسمى بصفقة القرن المزعومة، لا سيما بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشكلٍ رسمي عنها أمس، بوجود رئيس حكومة الكيان الغاصب بنيامين نتنياهو، المسؤول عن المجازر بحق أهلنا في فلسطين”.

واعتبرت أن “الشعوب العربية والقوى الوطنية ليس لديها إلا خيارا واحدا ألا وهو رفض صفقة العار، والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته بكافة الوسائل المتاحة”، ودعت إلى “رفع الصوت والتظاهر أمام سفارات الكيان الغاصب وسفارات أمريكيا في كافة أنحاء العالم، تضامنا مع الشعب الفلسطيني وقضيته”.

وأكدت اللجنة “الثقة التامة بالشعب الفلسطيني الصامد الصابر، وبقوى المقاومة بكافة فصائلها، والتي لن تتخلى عن حبة تراب من أرض فلسطين حتى التحرير الكامل لأن خيار المقاومة و الكفاح هو السبيل الوحيد والصحيح الذي يفهمه العدو”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام