الإمارات تعلن عن إصابة 4 أفراد من عائلة واحدة بفيروس كورونا

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم، تسجيل أول إصابة بفيروس “كورونا” المستجد بين عائلة من 4 افراد آتية من ووهان في الصين، في أول إصابة مثبتة بهذا الفيروس تعلن في الشرق الأوسط.

وأفادت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في بيان نقلته وكالة أنباء الإمارات “تشخيص حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد لأشخاص من عائلة واحدة قادمين من مدينة ووهان في جمهورية الصين الشعبية”.

وأضاف البيان أن “الحالة الصحية للمصابين مستقرة وتحت الملاحظة الطبية”، من غير أن يحدد عدد المصابين.

وفي بيان آخر، قالت الوزارة إن “عدد الأشخاص المصابين هم 4 أفراد من عائلة واحدة”.

من جانبها، قالت منظمة الصحة العالمية، في بيان، إن “4 أفراد من عائلة واحدة من مدينة ووهان الصينية وصلوا إلى دولة الإمارات في بداية منتصف كانون الثاني 2020”.

وبحسب المنظمة فإنه “تم إدخالهم إلى المستشفى في يومي 25 كانون الثاني و27 منه بعد تأكد إصابتهم بفيروس كورونا. ولا تبدو أي أعراض على شخصين منهم”.

ونقل البيان عن مدير منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط أحمد المنظري قوله: “نحض الأفراد على التزام الهدوء واتخاذ الاحتياطات اللازمة للمحافظة على سلامتهم وسلامة أحبائهم”.

قررت مطارات الخليج ولا سيما مطار دبي، الذي يعتبر من أكبر مطارات العالم من حيث عدد المسافرين، إخضاع كل المسافرين الوافدين على متن رحلات مباشرة من الصين للفحص الحراري بسبب انتشار فيروس “كورونا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام