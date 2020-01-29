الحركة العالمية لمقاطعة البضائع الأميركية : لجعل المقاطعة رافدا اساسيا للإطاحة بمشروع “صفقة القرن”

أصدرت الحركة العالمية لمقاطعة البضائع الأميركية بيانا جاء فيه “مرة جديدة تثبت الولايات المتحدة الأميركية انحيازها التام لمصلحة الكيان الصهيوني على حساب حقوق الشعب الفلسطيني في أرضه التاريخية. ومرة جديدة تثبت سياسات الإدارات الأميركية المتعاقبة، عداءها لشعوب المنطقة وتهديدها لهم في وجودهم وأمنهم واستقرارهم. ومرة أخرى تثبت واشنطن أنها شريان الحياة الذي يمدّ الكيان الصهيوني بكل أسباب البقاء والاستمرار”.

وتابع البيان”إن الحركة العالمية لمقاطعة البضائع الأميركية (BUP)، إذ تشجب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن “صفقة القرن” المزعومة، تدعو كافة الشعوب العربية والإسلامية وأحرار العالم إلى المشاركة في فعاليات مقاطعة البضائع الأميركية، والانضمام للجهود المبذولة في هذا السياق، بوصف المقاطعة أحد الأسلحة الفعّالة التي يمكن للشعوب استخدامها للتعبير عن رفضهم وإدانتهم للسياسات الأميركية العدائية تجاههم”.

ورأت الحركة أن على الشعوب العربية والإسلامية وأحرار العالم واجب التصدي بما توفّر من إمكانيات، للمحاولات الأميركية المستمرة للقضاء على القضية المركزية لهم، وتعتبر أن الفرصة مؤاتية اليوم للمضي قدماً في المقاطعة الفعّالة كخيار شعبي متاح لتأدية الدور المناط بنا كشعوب جماهير حرة أبية.

وشددت الحركة العالمية لمقاطعة البضائع الأميركية (BUP ) على أن وجوب أن تبقى القضية الفلسطينية محط إجماع الأحرار في العالم، إلى أي جنسية أو دين انتموا، داعية إلى جعل المقاطعة رافداً أساسياً ومُكمّلاً للجهود التي تُبذل في سبيل الإطاحة بمشروع “صفقة القرن”.

المصدر: موقع المنار