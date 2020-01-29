الخارجية العراقية : نقف مع الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الاربعاء، الموقف الرسمي للعراق تجاه “صفقة القرن” التي اعلنها الرئيس الامريكي دونالد ترامب، مشددة على وُقوف العراق مع الفلسطينيّين في إقامة دولتهم المُستقِلّة.

وقالت الخارجية العراقية، إن “العراق يقف مع إخوانه الفلسطينيّين في حُقوقهم المشروعة التي ضمنتها الشرعيّة الدوليّة، وقرارات مجلس الأمن، وحقهم في العودة إلى بُيُوتهم وأراضيهم”.

واضاف المُتحدّث باسم وزارة الخارجيّة أحمد الصحّاف: ” العراق يُشدِّد على أنّ القدس الشريف، والمسجد الأقصى مايزالان تحت الاحتلال”.

وتابع: “على العرب والمسلمين الوقوف إلى جانبهم في دعم حُقوقهم المشروعة، وإقامة دولتهم المُستقِلّة وعاصمتها القدس الشريف، واسترجاع الأراضي المحتلة كافة إلى سوريا ولبنان”.

المصدر: يونيوز