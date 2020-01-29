اتحاد المحامين العرب اعلن رفضه لصفقة القرن: لتوحيد الصف ودعم القضية الفلسطينية

أصدر اتحاد المحامين العرب بيانا، حول ما يسمى “صفقة القرن”، اعلن فيه أن “الأمين العام للاتحاد النقيب ناصر الكريوين يعرب عن رفضه القاطع لما يسمى “صفقة القرن” التي تم الإعلان عنها مؤخرا من قبل الإدارة الأميركية، ويرى في تلك الصفقة المشبوهة التفافا لا لبس فيه على حقوق الشعب الفلسطيني، ومخالفة لكل القرارات والمواثيق الدولية التى ضمنت تلك الحقوق”.

وأكد الاتحاد أن “الهدف الخفي مما يسمى ب”صفقة القرن”، هو تصفية القضية الفلسطينية ومنح وعد “ترامبي” جديد على غرار وعد “بلفور” الذي صدر في العام 1917 واعطي من لا يملك لمن لا يستحق”.

وشدد على ان “القدس ستظل العاصمة الأبدية للدولة الفلسطينية وحق عودة اللاجئين الفلسطينيين واستمرار دعم الاسرى في سجون الاحتلال الصهيوني وملاحقة مجرمي الحرب الصهاينة على جرائمهم ضد ابناء الشعب الفلسطيني والشعوب العربية بأكملها قضائيا وقانونيا امام المحافل القضائية الدولية”.

ودعا الاتحاد “القوى السياسية الفلسطينية كافة، إلى توحيد الصف لمواجهة هذه الهجمات الشرسة ضد محاولات تصفية القضية الفلسطينية”، كما دعا “الشعوب العربية واحرار العالم للوقوف الى جانب الشعب الفلسطيني فى محنته”.

وختم مؤكدا مواقفه الثابتة “تجاه دعم القضية الفلسطينية وإنهاء الاحتلال الصهيوني”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام