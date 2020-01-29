أسامة سعد عرض والمفتي سوسان سبل مواجهة صفقة القرن

زار ألامين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب أسامة سعد ووفد مرافق، مفتي صيدا وأقضيتها الشيخ سليم سوسان في مكتبه في دار الافتاء في صيدا، وتناول اللقاء المستجدات، خصوصا ما يتعلق بالقضية الفلسطينية واعلان “صفقة القرن” من قبل الرئيس الاميركي دونالد ترامب ورئيس مجلس وزراء العدو الاسرائيلي بنيامين نتانياهو بالأمس، وسبل مواجهة هذه الهجمة الصهيونية الأميركية في ظل الاوضاع المتردية في العديد من الدول العربية ومن بينها لبنان.

وأكد المجتمعون “أهمية وضع استراتيجية موحدة لمقاومة العدو الصهيوني ورص الصفوف ولم الشمل بين الإخوة الفلسطينيين ووحدة الشعوب العربية لمواجهة هذه الهجمة العدوانية التي تحاول تصفية القضية وإضاعة حق اللاجئين بالعودة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام