المكتب السياسي لأنصارالله: الصفقة الأمريكية لم تكن لتحصل لولا تواطؤ وتآمر أنظمة العمالة

أكد المكتب السياسي لأنصارالله، اليوم الأربعاء، أن ما يسمى بصفقة القرن الأمريكية لم تكن لتحصل لولا تواطؤ وتآمر أنظمة العمالة والإجرام وعلى رأسها النظامان السعودي والإماراتي.

وأدان المكتب السياسي لأنصارالله في بيان صفقة ترامب الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية والتي تعطي الكيان الصهيوني دافعا للقتل والتدمير والتوسع.

وجدد موقف أنصار الله الداعم والمساند للشعب الفلسطيني وحركات المقاومة الإسلامية في مواجهة الكيان الصهيوني ومواجهة صفقة ترامب.

ودعا المكتب السياسي لأنصارالله كل الشعوب العربية والإسلامية إلى رفض صفقة ترامب والتحرك الجاد في التصدي للخطوات الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية.

وشدد على الدعوة إلى فضح وتعرية كل الأنظمة والحركات والأحزاب التي تدور في الفلك الأمريكي والإسرائيلي.

كما دعا الشعب اليمني إلى الخروج الكبير في مظاهرة يوم الجمعة رفضا لصفقة ترامب ودفاعا عن فلسطين والقدس كقضية أولى ومركزية.

المصدر: المسيرة نت