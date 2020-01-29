الطقس غدا ماطر الى عاصف والثلوج على 1200

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا الى غائم من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط امطار متفرقةاحيانا، تشتد غزارتها ليلا مترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة تقارب الـ 80 كم/ س خاصة في المناطق الشمالية، يرتفع معها موج البحر الى 3 امتار، تتساقط الثلوج على ارتفاع 1300 متر وما فوق ويتدنى مستوى تساقطها خلال الليل لتلامس 1200 متر وما دون ذلك في المناطق الداخلية الشمالية.

– الحال العامة: طقس متقلب يسيطر على الحوض الشرقي للبحر الابيض المتوسط، حتى بعد ظهر يوم الخميس، حيث يتأثر تدريجيا بمنخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة حتى مساء الجمعة حيث ينحسر تدريجيا.

* الطقس المتوقع في لبنان:

– الاربعاء: غائم جزئيا الى غائم احيانا مع انخفاض في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط امطار متفرقة ومتقطعة يتخللها انفراجات خلال النهار كما تنشط الرياح احيانا.

– الخميس: غائم جزئيا الى غائم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط امطار متفرقةاحيانا، تشتد غزارتها ليلا مترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة تقارب ال 80 كم/س خاصة في المناطق الشمالية، يرتفع معها موج البحر الى 3 امتار، تتساقط الثلوج على ارتفاع 1300 متر وما فوق ويتدنى مستوى تساقطها خلال الليل لتلامس 1200 متر وما دون ذلك في المناطق الداخلية الشمالية.

– الجمعة: غائم مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط امطار تكون غزيرة خلال الفترة الصباحية وتكون مترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة تقارب ال85 كم/س، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1100 متر وما دون في المناطق الشمالية والداخلية، على ان تخف حدة الامطار والثلوج اعتبارا من بعد الظهر.

– الحرارة المتوقعة تتراوح على الساحل من 9 الى 18 درجة، فوق الجبال من 1 الى 12 درجة، في الداخل من صفر الى 13 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة، سرعتها من 15 الى 35 كلم/س.

– الانقشاع: متوسط، يسوء احيانا على المرتفعات بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و80%.

– حال البحر: مائج.

– حرارة سطح الماء 17 درجة.

– الضغط الجوي: 767 ملم زئبق.

المصدر: مصلحة الارصاد الجوية