العدو الاسرائيلي يعتدي على فعالية “حماية الأغوار” – موقع قناة المنار – لبنان
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January 29 2020 - 14:28

العدو الاسرائيلي يعتدي على فعالية “حماية الأغوار”

منذ 44 mins 29 January، 2020
العدو الاسرائيلي2
عربي وإقليمي - فلسطين

اعتدت قوات العدو الإسرائيلي الأربعاء على المشاركين في فعالية حماية الأغوار في الاراضي الفلسطينية المحتلة التي دعت إليها “هيئة مقاومة الجدار والاستيطان”.

وقالت مصادر فلسطينية إن “الآلاف من مختلف محافظات الوطن شاركوا بالفعالية، فيما اعتدت قوات على المشاركين بالضرب المبرح، وأطلقت قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع باتجاههم، ما أدى إلى إصابة العشرات منهم بحالات اختناق”.

ولفتت المصادر الى ان “جيش الاحتلال عزز إجراءاته العسكرية في الأغوار وقام بنصب حواجز عسكرية طيّارة في مختلف المناطق”، وأشارت إلى أنه “منع الحافلات التي تقل المواطنين من الوصول مكان إقامة الفعالية”.

وذكرت المصادر أن “المشاركين أدوا صلاة الظهر فوق أراضي المواطنين المهددة بالاستيلاء، رغم مضايقات الاحتلال ومحاولاته بإبعادهم”.

المصدر: فلسطين اليوم

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