الجيش السوري يسيطر على عدد من التلال جنوب غرب حلب ويوقع قتلى وجرحى بصفوف إرهابيي النصرة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 29 2020 - 14:28

الجيش السوري يسيطر على عدد من التلال جنوب غرب حلب ويوقع قتلى وجرحى بصفوف إرهابيي النصرة

منذ 48 mins 29 January، 2020
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