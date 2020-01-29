نائب الأمين العام للجبهة الشعبية أبو أحمد فؤاد لموقع المنار: الشعب الفلسطيني يمر بأصعب مرحلة ويجب اتخاذ خطوات عملية أهمها تفعيل المقاومة وتوحيد الصف – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
January 29 2020 - 14:26
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
صفحات منوعة
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
29 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
ترددات البث
البث المباشر
مسيرات غضب رافضة لـ"صفقة القرن" في مناطق مختلفة من الضفة الغربية المحتلة ومواجهات مع قوات العدو الإسرائيلي
إضراب عام شامل ووقفات احتجاجية في قطاع غزة ومخيمات الشتات رفضاً لـ"صفقة القرن"
نائب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أحمد بحر: من يحاول نزع سلاح المقاومة ستنزع المقاومة روحه ولو كان ترامب أو نتانياهو
الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة: "صفقة القرن" تمثل تحدياً كبيراً لأمتنا وتستوجب منا تغيير منهجنا
النخالة: أدعو شعبنا وقواه السياسية وفصائله المقاتلة إلى المبادرة ولنكن أكثر استعداداً للتضحية لمواجهة هذه المؤامرة
رئيس المكتب السياسي لحماس اسماعيل هنية: نرفض أي اتفاق أو صفقة أو مشروع ينتقص من الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني
هنية للرئيس الفلسطيني محمود عباس: يجب أن نعمل في خندق واحد ونتفق على استراتيجية تقوم على إنهاء حالة الانقسام
المرجع السيد علي السيستاني: القرار الأميركي لن يغير حقيقة أن القدس محتلة ويجب أن تعود لأصحابها الفلسطينيين
الرئيس ميشال عون يتصل بنظيره الفلسطيني: لبنان متمسك بحق عودة الفلسطينيين لأرضهم وقيام دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس
الرئيس بري: لبنان لن يكون شاهد زور بحفلة الإعدام الجديدة للفلسطينيين ولا شريكاً ببيع أو مقايضة حقوقهم "بثلاثين من الفضة"
الرئيس بري: الصفقة يجب أن تكون مناسبة لكل الأحرار وللفلسطينيين لتصليب الوحدة الوطنية والمقاومة كخيار وحيد لتحرير الأرض
رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب عبر تويتر: ستبقى القدس هي البوصلة وستبقى فلسطين هي القضية
المفتي الجعفري الشيخ أحمد قبلان: "صفقة القرن" صك عار على جبين الأنظمة العربية والإسلامية التي تنازلت عن فلسطين
حركة أمل: الرد العملي على "صفقة القرن" هو ما فعلته القيادات الفلسطينية التي اجتمعت وتوحدت وقررت إسقاطها
رئيس مجلس الشورى الإيراني في رسالة لرؤساء برلمانات الدول الإسلامية: ستتم مواجهة أي انتهاك لسيادة الأراضي الفلسطينية
الخارجية السورية: الخطة الأميركية الجديدة أوضحت أن سياسة واشنطن في المنطقة هدفها أولاً وأخيراً خدمة "إسرائيل"
الخارجية العراقية: نقف بجانب الفلسطينيين في دفاعهم عن حقوقهم المشروعة ومنها حق العودة وإقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس
المكتب السياسي لأنصار الله: نجدّد دعمنا للفلسطينيين وندعو اليمنيين إلى الخروج بمظاهرة الجمعة المقبل رفضاً لصفقة ترامب
علماء اليمن: يجب التحرك وتحمّل المسؤولية الدينية والإنسانية لرفض صفقة ترامب وإسقاطها بكل الوسائل الممكنة
ائتلاف 14 فبراير: ألف لا لـ"صفقة القرن" الأميركية المخزية والشعب البحريني بريء من كل سياسات آل خليفة ومواقفهم الذليلة
الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب: ندعو كل المنظمات العمالية العربية والدولية الصديقة إلى التحرك لمواجهة صفقة العار
المؤتمر العام للأحزاب العربية يندّد بـ"صفقة القرن": ندعو إلى توحيد الصف الفلسطيني وتعزيز دور المقاومة ومحورها
الرئيس التركي رجب طيب اردوغان: "صفقة القرن" المزعومة هي خطة لتجاهل حقوق الفلسطينيين وإضفاء شرعية على الاحتلال
الجيش السوري يعلن تطهير العديد من القرى والبلدات بينها معرة النعمان في ريف إدلب الجنوبي
الجيش السوري يسيطر على الراشدين 5 وخربة معراتة وجرف الصخر ومستودعات خان طومان وعدد من التلال جنوب غرب حلب
الجيش السوري يسيطر بشكل كامل على منطقة جمعية الصحافيين غرب مدينة حلب بعد معارك مع إرهابيي جبهة النصرة
الدفاع الروسية: واشنطن تعرقل استعادة الحياة الطبيعية في سوريا عبر العقوبات ومنع المساعدات الإنسانية
الرئيس العراقي برهم صالح يوجه رسالة للكتل السياسية والنيابية يمهلها فيها حتى السبت المقبل لتقديم مرشح لرئاسة الحكومة
البنتاغون يقر بإصابة 50 عسكرياً في الهجوم الإيراني على قاعدة عين الأسد الأميركية في العراق مطلع الشهر الجاري
زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل: لا نملك الأصوات الكافية لمنع استدعاء الشهود في محاكمة الرئيس
مقتل ما لا يقل عن 10 شرطيين في هجوم نفذته حركة طالبان على نقطة مراقبة في إقليم بغلان شمال أفغانستان
الإمارات تعلن عن إصابة 4 من أسرة صينية واحدة في البلاد بفيروس كورونا الجديد
للمساهمة في التبرّع وتكفل أيتام وأبناء الشهداء الإتصال بمؤسسة الشهيد على الرقم 70129100 وفي جميع فروع القرض الحسن على الحساب 81425
نائب الأمين العام للجبهة الشعبية أبو أحمد فؤاد لموقع المنار: الشعب الفلسطيني يمر بأصعب مرحلة ويجب اتخاذ خطوات عملية أهمها تفعيل المقاومة وتوحيد الصف
منذ 50 mins
29 January، 2020
التعليقات
ذات صلة
المكتب السياسي لأنصارالله: الصفقة الأمريكية لم تكن لتحصل لولا تواطؤ وتآمر أنظمة العمالة
الطقس غدا ماطر الى عاصف والثلوج على 1200
الجيش السوري يسيطر بشكل كامل على منطقة جمعية الصحافيين غرب مدينة حلب
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات البث
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}