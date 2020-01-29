نائب الأمين العام للجبهة الشعبية أبو أحمد فؤاد لموقع المنار: الشعب الفلسطيني يمر بأصعب مرحلة ويجب اتخاذ خطوات عملية أهمها تفعيل المقاومة وتوحيد الصف – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 29 2020 - 14:26

نائب الأمين العام للجبهة الشعبية أبو أحمد فؤاد لموقع المنار: الشعب الفلسطيني يمر بأصعب مرحلة ويجب اتخاذ خطوات عملية أهمها تفعيل المقاومة وتوحيد الصف

منذ 50 mins 29 January، 2020
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة