الجيش السوري يسيطر على الراشدين 5 وخربة معراتة وجرف الصخر ومستودعات خان طومان جنوبي غرب حلب – موقع قناة المنار – لبنان
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January 29 2020 - 14:26

الجيش السوري يسيطر على الراشدين 5 وخربة معراتة وجرف الصخر ومستودعات خان طومان جنوبي غرب حلب

منذ 49 mins 29 January، 2020
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