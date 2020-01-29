مستوطنون صهاينة ينصبون سياجا حديديا قرب الحرم الإبراهيمي

نصب مستوطنون صهاينة الأربعاء سياجا حديديا على ارتفاع مترين، قرب الحاجز العسكري باستراحة الحرم الإبراهيمي الشريف وأزالوا المظلة الموجودة في منطقة الصحن في الجزء المحتل من الحرم.

وأفاد مدير الحرم الإبراهيمي حفظي أبو سنينة أن “المستوطنين يقومون بتنظيف الطابق الثاني من الاستراحة المستولى عليها من قبل الاحتلال وأحاطوها بسياج حديدي، وأغلقوا المنطقة”.

وأضاف أبو سنينة “انهم أقدموا على تغيير المظلة الموجودة في القسم المحتل في منطقة الصحن من الحرم الابراهيمي”، واعتبر ان “أي تغيير هو مساس بحرمة المسجد الخاص بالمسلمين”.

المصدر: فلسطين اليوم