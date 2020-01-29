روسيا: نواصل دراسة “صفقة القرن”

قال “الكرميلن” إن روسيا تواصل دراسة ما يسمى”صفقة القرن” التي أعلنها الرئيس الاميركي دونالد ترامب والهادفة لتصفية القضية الفلسطينية بما يخدم كيان العدو الصهيوني.

وأشار المتحدث باسم “الكرملين” دميتري بيسكوف الأربعاء “نواصل تحليل ودراسة الخطة التي أعدتها إدارة البيت الأبيض”، وتابع “غدا سيكون هناك لقاء مع رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو، وسنتلقى المعلومات من المصدر”، بحسب قوله.

وأضاف بيسكوف “الآن يمكن فقط أن نلاحظ أن الخطة لقيت دعما من طرف إسرائيل ودعما من عدد من الدول اللأخرى، لكنها وجدت رفضا قطعيا من طرف فلسطين، الطرف المشارك بطريقة غير مباشرة في ما يسمى صفقة”، وأوضح أن “روسيا ستبقى عضوا مسؤولا في رباعية التسوية في الشرق الأوسط وعلى استعداد لبذل جهود من أجل سلام دائم في الشرق الأوسط”.

المصدر: روسيا اليوم