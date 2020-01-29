الرئيس بري: لبنان واللبنانيون لن يكونوا شهود زور في حفلة الاعدام الجديدة للشعب الفلسطيني – موقع قناة المنار – لبنان
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January 29 2020 - 11:54
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إضراب شامل في قطاع غزة ووقفات احتجاجية في الضفة الغربية المحتلة ومخيمات الشتات رفضاً لـ"صفقة القرن"
نائب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أحمد بحر: من يحاول نزع سلاح المقاومة ستنزع المقاومة روحه ولو كان ترامب أو نتانياهو
الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي: "صفقة القرن" لا تستهدف الشعب الفلسطيني فقط بل هي خطة استقواء على العرب والمسلمين
زياد النخالة: هذه الخطة المؤامرة تمثل تحدياً كبيراً لأمتنا وبلطجة لم يشهد التاريخ لها مثيلاً وتستوجب منا تغيير منهجنا
النخالة: أدعو شعبنا وقواه السياسية وفصائله المقاتلة للمبادرة ولنكن أكثر استعداداً للتضحية لمواجهة هذه المؤامرة بكل قوة
الرئيس نبيه بري: "صفقة القرن" تجهض آخر ما تبقى من الحلم الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس
الرئيس بري: لبنان لن يكون شاهد زور بحفلة الإعدام الجديدة للفلسطينيين ولا شريكاً ببيع أو مقايضة حقوقهم "بثلاثين من الفضة"
الرئيس بري: الصفقة يجب أن تكون مناسبة لكل الأحرار وللفلسطينيين لتصليب الوحدة الوطنية والمقاومة كخيار وحيد لتحرير الأرض
رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب عبر تويتر: ستبقى القدس هي البوصلة وستبقى فلسطين هي القضية
الرئيس السابق سليم الحص: الحق المغتصب لا يسترد بالمفاوضات ولا بصفقات سلام مذلة بل ما أخذ بالقوة لا يسترد بغير القوة
علماء اليمن: يجب التحرك وتحمل المسؤولية الدينية والإنسانية لرفض صفقة ترامب وإسقاطها بكل الوسائل الممكنة
المؤتمر العام للأحزاب العربية يندّد بـ"صفقة القرن": ندعو إلى توحيد الصف الفلسطيني وتعزيز دور المقاومة ومحورها
الجيش السوري يعلن تطهير العديد من القرى والبلدات بينها معرة النعمان في ريف إدلب الجنوبي
الجيش السوري يستهدف مواقع الإرهابيين على محاور كفر حمرة وجبل شويحنة والمنصورة امتداداً إلى خلصة وخان طومان بريف حلب
بيان هام للقوات المسلحة اليمنية عند الساعة 3 عصراً بتوقيت بيروت
البنتاغون يقر بإصابة 50 عسكرياً في الهجوم الإيراني على قاعدة عين الأسد الأميركية في العراق مطلع الشهر الجاري
زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل: لا نملك الأصوات الكافية لمنع استدعاء الشهود في محاكمة الرئيس
الصين تعلن تسجيل 25 حالة وفاة جديدة و840 إصابة بفيروس كورونا الجديد في مقاطعة هوبي وسط البلاد
الإمارات تعلن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد
الخطوط الجوية البريطانية تعلن عن تعليق رحلاتها من وإلى الصين بسبب انتشار فيروس كورونا الجديد
للمساهمة في التبرّع وتكفل أيتام وأبناء الشهداء الإتصال بمؤسسة الشهيد على الرقم 70129100 وفي جميع فروع القرض الحسن على الحساب 81425
الرئيس بري: لبنان واللبنانيون لن يكونوا شهود زور في حفلة الاعدام الجديدة للشعب الفلسطيني
منذ 18 mins
29 January، 2020
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