“المصالحة الروسي”: أكثر من 800 “لاجئ” سوري عادوا لوطنهم خلال الـ24 ساعة الأخيرة

أفاد “مركز المصالحة الروسي” في سوريا أن “أكثر من 800 لاجئ عادوا إلى سوريا من أراضي الدول الأجنبية خلال الـ24 ساعة الأخيرة”.

وقال المركز الاربعاء “خلال الــ24 ساعة الماضية عاد 811 لاجئا إلى الجمهورية العربية السورية من أراضي الدول الأجنبية، من بينهم 283 لاجئين (85 امرأة و145 أطفال) من لبنان عن طريق معبري جديدة يابوس وتلكلخ بالإضافة إلى 528 شخصا (158 امرأة و269 طفلا) عادوا من الأردن عبر معبر نصيب”.

ولفت المركز الى ان “الوحدات الفرعية التابعة لسلاح الهندسة العسكرية للجيش العربي السوري قامت خلال الــ 24 ساعة الأخيرة بعملية تطهير الأراضي على مساحة 22 هكتار بالإضافة إلى قيام الخبراء باكتشاف وتدمير37 عبوة قابلة للانفجار”.

المصدر: سبوتنيك