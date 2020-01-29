أبو الغيط عن “صفقة ترامب”: تحمل إهدارا للحقوق الفلسطينية

قال الأمين العام لـ”جامعة الدول العربية” أحمد أبو الغيط الأربعاء إن “الخطة التي أعلن عنها الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أمس الثلاثاء للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، تحمل إهدارا للحقوق الفلسطينية”، وأكد أن “تحقيق السلام لا يتم عبر شرعنة الاحتلال الإسرائيلي”.

وأضاف أبو الغيط ان “تحقيق السلام العادل والدائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين مرهونٌ بإرادة الطرفين وليس بإرادة طرف دون الآخر”، ولفت الى ان “خطة السلام التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي تعكس رؤية أميركية غير ملزمة”.

وتابع أبو الغيط “إننا نعكف على دراسة الرؤية الأميركية بشكل مدقق ونحن منفتحون على أي جهدٍ جاد يُبذل من أجل تحقيق السلام”، واضاف “غير أن القراءة الأولي من خلال الإعلان تشير إلي إهدار كبير لحقوق الفلسطينيين المشروعة في أرضهم وعدم ملاءمة الكثير من الأفكار التوفيقية المطروحة”.

المصدر: سبوتنيك