البنتاغون: 50 جندياً أميركياً أصيبوا في القصف الإيراني على قاعدة عين الاسد – موقع قناة المنار – لبنان
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January 29 2020 - 09:10

البنتاغون: 50 جندياً أميركياً أصيبوا في القصف الإيراني على قاعدة عين الاسد

منذ 20 mins 29 January، 2020
أخبار موقع المنار

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