غرفة التحكم المروري: سقوط قتيل و16 جريحاً في 12 حادث سير تم التحقيق فيها خلال الـ24 ساعة الماضية – موقع قناة المنار – لبنان
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January 29 2020 - 09:10

غرفة التحكم المروري: سقوط قتيل و16 جريحاً في 12 حادث سير تم التحقيق فيها خلال الـ24 ساعة الماضية

منذ 25 mins 29 January، 2020
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