النخالة: هذا التحدي يجب أن يجعلنا نغادر المألوف ويدفعنا لخلق وقائع جديدة بتضحياتنا – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
January 29 2020 - 09:10
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
صفحات منوعة
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
29 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
ترددات البث
البث المباشر
إضراب شامل في قطاع غزة ووقفات احتجاجية في الضفة الغربية المحتلة ومخيمات الشتات رفضاً لـ"صفقة القرن"
الهلال الأحمر الفلسطيني: 10 إصابات خلال مواجهات مع قوات العدو على مدخل البيرة الشمالي بالضفة الغربية المحتلة
الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي: "صفقة القرن" لا تستهدف الشعب الفلسطيني فقط بل هي خطة استقواء على العرب والمسلمين
زياد النخالة: هذه الخطة المؤامرة تمثل تحدياً كبيراً لأمتنا وبلطجة لم يشهد التاريخ لها مثيلاً وتستوجب منا تغيير منهجنا
النخالة: أدعو شعبنا وقواه السياسية وفصائله المقاتلة للمبادرة ولنكن أكثر استعداداً للتضحية لمواجهة هذه المؤامرة بكل قوة
حزب الله: صفقة ترامب ما كانت لتحصل لولا تواطؤ وخيانة عدد من الأنظمة العربية الشريكة سراً وعلناً في المؤامرة
حزب الله: ما حصل في واشنطن يؤكد أن خيار المقاومة هو الخيار الوحيد لتحرير الأرض والمقدسات
الخارجية الإيرانية: خطة ترامب المخزية مصيرها الفشل ونحن مستعدون للتعاون مع دول المنطقة لمواجهة المؤامرة الكبرى
المتحدث باسم حركة أنصار الله: صفقة ترامب عدوان أميركي سافر وعلى شعوب المنطقة تحمل مسؤوليتها للتصدي لها
منتدى البحرين لحقوق الإنسان: سفير البحرين في واشنطن لا يمثل سوى نفسه وإرادة حكومة قامعة لشعبها
المؤتمر العام للأحزاب العربية يندّد بـ"صفقة القرن": ندعو إلى توحيد الصف الفلسطيني وتعزيز دور المقاومة ومحورها
الجيش السوري يستهدف مواقع الإرهابيين على محاور كفر حمرة وجبل شويحنة والمنصورة امتداداً إلى خلصة وخان طومان بريف حلب
للمساهمة في التبرّع وتكفل أيتام وأبناء الشهداء الإتصال بمؤسسة الشهيد على الرقم 70129100 وفي جميع فروع القرض الحسن على الحساب 81425
النخالة: هذا التحدي يجب أن يجعلنا نغادر المألوف ويدفعنا لخلق وقائع جديدة بتضحياتنا
منذ 27 mins
29 January، 2020
التعليقات
ذات صلة
النخالة: “صفقة القرن” تستوجب منا تغيير منهجنا في التعامل مع كل شيء
5 توابل مفيدة لصحة قلبك… بينها الثوم والفلفل الأسود
البنتاغون: 50 جندياً أميركياً أصيبوا في القصف الإيراني على قاعدة عين الاسد
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات البث
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}