الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين زياد النخالة: هذه الخطة المؤامرة تفرض أمامنا تحدياً كبيراً يستوجب منا تغيير منهجنا في التعامل مع كل شيء – موقع قناة المنار – لبنان
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January 29 2020 - 09:10

الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين زياد النخالة: هذه الخطة المؤامرة تفرض أمامنا تحدياً كبيراً يستوجب منا تغيير منهجنا في التعامل مع كل شيء

منذ 30 mins 29 January، 2020
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