النخالة: أدعو الشعب الفليسطيني وقواه السياسية وفصائله المقاتلة للمبادرة ومغادرة الخلافات والاوهام – موقع قناة المنار – لبنان
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January 29 2020 - 09:10

النخالة: أدعو الشعب الفليسطيني وقواه السياسية وفصائله المقاتلة للمبادرة ومغادرة الخلافات والاوهام

منذ 40 mins 29 January، 2020
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