النخالة: إما ان نقف جميعاً ونتحمل مسؤولياتنا أوأنهم سينفذون ما يريدون دون ان يرف لهم جفن – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 29 2020 - 09:10

النخالة: إما ان نقف جميعاً ونتحمل مسؤولياتنا أوأنهم سينفذون ما يريدون دون ان يرف لهم جفن

منذ 42 mins 29 January، 2020
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة