زياد النخالة: “صفقة القرن” لا تستهدف الشعب الفلسطيني فقط بل تشكل خطة استقواء على العرب والمسلمين – موقع قناة المنار – لبنان
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January 29 2020 - 09:10

زياد النخالة: “صفقة القرن” لا تستهدف الشعب الفلسطيني فقط بل تشكل خطة استقواء على العرب والمسلمين

منذ 44 mins 29 January، 2020
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