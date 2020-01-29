قوات حكومة الوفاق الليبية تعلن إسقاط “طائرة مسيرة إماراتية”

أعلنت قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية، الثلاثاء، عن إسقاطها طائرة مسيرة إماراتية تابعة لـ”الجيش الوطني الليبي” بقيادة المشير خليفة حفتر، شرق مدينة مصراتة شمال البلاد.

وقال المكتب الإعلامي لعملية “بركان الغضب”، التي تنفذها حكومة الوفاق لصد هجوم “الجيش الوطني الليبي” على العاصمة طرابلس والأراضي المحيطة، في بيان نشر ظهر اليوم: “نجحت دفاعاتنا الجوية قبل قليل في إسقاط طائرة إماراتية مسيرة لمجرم الحرب المتمرد حفتر شرق مصراتة (200 كلم شرق طرابلس)”.

ونشرت قوات حكومة الوفاق صورا ومقاطع فيديو، لما وصفته بـ”إسقاط الطائرة المسيرة الإماراتية” ولـ”حطامها” يحترق على مساحة واسعة، وتظهر هذه اللقطات كبر حجم الدرون، كما توثق صور أخرى عمل فريق معاينة في الموقع.

المصدر: وكالات