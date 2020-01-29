ترامب يشكر 3 دول عربية على دعمها “صفقة القرن”

أعرب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن شكره الإمارات والبحرين وسلطنة عمان على دعم ما يسمى “صفقة القرن” التي أعدتها الولايات المتحدة.

وقال ترامب، في كلمة ألقاها الثلاثاء في البيت الأبيض، مع رئيس حكومة تصريف الأعمال الصهيونية بنيامين نتنياهو، إنه يشكر كلا من الإمارات والبحرين وسلطنة عمان على دعم “خطة السلام”، وإرسال سفرائهم لحضور مراسم الكشف عن هذه المبادرة.

وأكد ترامب أن “الولايات المتحدة مستعدة للعمل مع الدول الأخرى على تطبيق خطة السلام الأمريكية”.

بدوره، أعرب نتنياهو عن سعادته بحضور البيت الأبيض في “هذا اليوم التاريخي” مع سفراء الإمارات والبحرين وسلطنة عمان.

المصدر: وكالات