ظريف “يشطب” خريطة ترامب للدولتين الفلسطينية والإسرائيلية

اعتبر وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أن “خطة السلام الأمريكية في الشرق الأوسط والمعروفة باسم صفقة القرن ستكون كابوسا ليس فقط للمنطقة بل وللعالم”.

وقال ظريف، في تغريدة نشرها مساء الثلاثاء على حسابه الرسمي في موقع “تويتر”: “ما يسمى برؤية السلام مجرد مشروع أضغاث أحلام لمطور عقاري مفلس. إلا أنها كابوس ليس فقط للمنطقة بل للعالم”.

وأعرب ظريف عن أمله في أن تكون “صفقة القرن” مع ذلك “دعوة للتحرك بالنسبة إلى كل المسلمين الذين سلكوا الطريق الخاطأ”.

وأرفق وزير الخارجية الإيراني تغريدته بصورة للخريطة، التي تظهر أراضي “الدولتين” الفلسطينية الإسرائيلية حسب خطة واشنطن، وقد شطب عنوانها “رؤية السلام”، واصفا المبادرة بـ”السير أثناء النوم نحو الكارثة”.

المصدر: وكالات