الملك سلمان في اتصال مع عباس: موقفنا لن يتغير من القضية الفلسطينية

شدد الملك سلمان في اتصال هاتفي مع الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، على أن موقف السعودية لن يتغير من القضية الفلسطينية، وذلك بعد كشف الرئيس الأمريكي عن بنود ما يسمى بـ”صفقة القرن”.

وقال الملك السعودي: “قضيتكم هي قضيتنا وقضية العرب والمسلمين، ونحن معكم”، داعيا الى ضرورة “تحقيق السلام الشامل والعادل على اعتبار ان السلام خيار استراتيجي، بما يؤدي الى حل نهائي يحقق الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني”.

بدوره، شكر الرئيس الفلسطيني الملك السعودي على “مواقف السعودية الثابتة لتجسيد استقلال دولة فلسطين على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية”.

المصدر: وكالة وفا