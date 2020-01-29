الجزائر تعزز شراكتها مع تركيا بمشاريع استثمارية جديدة

خلصت زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى الجزائر بدعوته إلى إنشاء منطقة “تبادل حر” بين البلدين في أقرب الآجال، وأشار إلى أنه سيتم اتخاذ عدة تدابير لتحقيق نجاحات “ثنائية أكبر”.

وحسب وسائل إعلام جزائرية، أكد الوزير الأول الجزائري عبد العزيز جراد، أن” حكومة بلاده ستعمل على تشجيع التعاون الثنائي، مثمنا استعداد الرئيس التركي والشركات التركية للاستثمار بالوطن وإنجاح المشاريع”.

واعتبر الرئيس أردوغان، أن منتدى رجال الأعمال الجزائري التركي” يؤسس لبداية مرحلة جديدة في العلاقات الاقتصادية الاستثمارية بين البلدين”.

كما أشار إلى الرغبة في رفع حجم المبادلات الاستثمارية للشركات التركية في الجزائر إلى 5 مليارات دولار. فهي تحتل المركز الثالث من حيث تواجد الشركات التركية في العالم، بمجموع 377 مشروعا.

المصدر: وكالات