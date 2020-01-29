أبو زيد حذر من مخاطر صفقة القرن ومقايضة الديون بالتوطين

علق مستشار رئيس الجمهورية النائب السابق أمل أبو زيد على “تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب حول موضوع صفقة القرن”، وقال في سلسلة تغريدات: “إن إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب ما وصف بخطة السلام في الشرق الاوسط هو خطة لتدمير السلام، وستكون لها مخاطر وتداعيات سلبية على لبنان وكيانه وديموغرافيته من خلال محاولة تنفيذ المخطط القديم الجديد بتوطين اللاجئين الفلسطينيين”.

أضاف: “لقد بتنا على شبه يقين بأن إغراق لبنان بالديون منذ 30 سنة، والذي أوصلنا الى أقسى أزمة مالية واقتصادية واجتماعية هو بمثابة لعبة دولية لايصال البلد إلى المقايضة الآتية: إما القبول بالتوطين، وإما لا مساعدات ولا إعفاء من الديون”.

وتابع: “إننا في لبنان، كما سبق ورفضنا صفقة القرن هذه، نجدد رفضنا لأي لعبة دولية ولأي مؤامرة على حساب لبنان ومصلحته العليا مهما كلف الثمن، محتفظين بحقنا المشروع في الدفاع عن سيادة بلدنا والتمسك بما ورد في مقدمة الدستور اللبناني الذي نص صراحة أن لا توطين ولا تجزئة ولا تقسيم. وبالتالي، لن نقبل بأن يكون لبنان الحلقة الأضعف لتمرير خطط مشبوهة في زمن التراخي العربي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام