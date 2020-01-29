تيار المستقبل: لا حق يعلو الحق الفلسطيني في رفض صفقة القرن

رأى تيار المستقبل في بيان، ألا حق يعلو “الحق الفلسطيني في رفض (صفقة القرن) التي لا يمكن أن تمر على حساب الشعب الفلسطيني ونضاله التاريخي للدفاع عن أرضه ومقدساته وتثبيت حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف”.

وأضاف البيان: “إن الوقوف خلف وحدة الشعب الفلسطيني وقيادته في رفض هذه الصفقة التي تستند الى وعد بلفور، هو واجب عربي وقومي وخلقي وإنساني، في ظل الخشية من تصفية القضية الفلسطينية وما تعنيه بالنسبة إلى الشعوب العربية والاسلامية في كل أصقاع العالم”.

وختم: “إن العالم العربي والإسلامي مدعو اليوم إلى أوسع تضامن مع القضية الفلسطينية، واعتبار هذه الصفقة بمثابة صفعة لكل مساعي الوصول الى سلام عادل، وتأكيد رفض أي نوع من أنواع التوطين، والتمسك بحق العودة لاخوتنا اللاجئين الفلسطينيين، وهذا ما نتمسك به في لبنان، في ظل الإجماع على رفض التوطين واعتبار حق العودة حقا مقدسا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام