كرامي: عذرا فلسطين الحبيبة عجزنا عن تحرير ارضك واسترداد الحقوق والمقدسات

قال النائب فيصل كرامي عبر حسابه على موقع “تويتر”: “‏اعلان ترامب صفقة القرن يؤكد 3 حقائق:

1 – الانحياز الاميركي للاطماع الصهيونية بأرض فلسطين.

2 – العجز العربي المتوّج باتفاقيات الذل والمهانة المعلنة والمستترة.

3 – المشروعية الحضارية والاستراتيجية لخيار المقاومة كأسلوب وحيد للتعامل مع الاحتلال الصهيوني”.

اضاف: “‏عذرا فلسطين الحبيبة، عجزنا عن تحرير ارضك وعن استرداد الحقوق والمقدسات وتمادينا في خلافاتنا، وانقساماتنا، وسمحنا للفساد وللفتن البغيضة ان تنهش بنا وتدمر وحدتنا العربية. عذرا فلسطين الحبيبة، انت الآن البوصلة ومن خلال وحدة شعبك ونضاله نستلهم الأمل بغد لا بد آت نستعيد فيه نضال الامة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام