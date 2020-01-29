تظاهرة في عين الحلوة رفضا لصفقة القرن فتح: إضراب غاضب غدا في المخيمات

شهدت شوارع مخيم عين الحلوة مساء اليوم، تظاهرة شعبية رفضا لصفقة القرن، وأعلنت حركة “فتح – إقليم لبنان” في بيان، “الاستنفار الشامل في صفوفها وأطرها الحركية كافة، بحيث يكون يوم غد الأربعاء يوم غضب يتخلله إضراب في المدارس والمؤسسات كافة، ردا على الإعلان الأميركي لما يسمى بصفقة القرن”.

ودعت إلى “مسيرات غضب واعتصامات في كل المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان”، مؤكدة وقوفها خلف الرئيس محمود عباس. وقالت: “لن ترهبنا التهديدات الأميركية والإسرائيلية، فالصمود في وجه آلة العدوان قدر عشناه واعتدناه منذ عقود بعيدة، إذ إننا في حركة فتح إقليم لبنان، نقف خلف السيد الرئيس ونعمل بتوجيهاته، وننفذ تعليماته من دون تردد. وكما وقفنا وأيدنا الشهيد الرمز ياسر عرفات، نؤكد أننا لن نخذل خليفته المؤتمن على لاءاته وثوابته السيد الرئيس محمود عباس. فالرئيس في هذا الظرف الدقيق والخطير يستحق دعمنا ووفاءنا، ليس لشخصه فقط، إنما لتحصين جبهتنا الداخلية بقوة الاتحاد والوحدة”.

ودعت “القوى الحية في الوطن والشتات، إلى الوقوف خلف الرئيس صفا واحدا، حفاظا على ما تبقى من قضيتنا والتزاما بمبدأ حقوق شعبنا العظيم، وبأن نكون جميعا على جهوزية قصوى لمقاومة الصفقة الملعونة بكل الأساليب التي تكفلها القوانين الدولية والإنسانية”.

كما دعت “الأشقاء العرب، إلى رفض الصفقة وضرورة التزام القرارات الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام