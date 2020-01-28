عباس: القدس ليست للبيع و”صفقة القرن” مؤامرة لن تمر

رفض رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، “صفقة القرن” التي تقدم بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، واصفا هذه الخطة بأنها “مؤامرة لن تمر”.

واكد عباس في كلمته خلال اجتماع القيادة الطارئ في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، مساء اليوم الثلاثاء، ردا على اعلان الرئيس الأميركي ترمب بما يسمى “صفقة القرن”: القدس ليست للبيع و”صفقة القرن” مؤامرة لن تمر.

واضاف: كل حقوقنا ليست للبيع والمساومة، وصفقة المؤامرة لن تمر، وسيذهبها شعبنا إلى مزابل التاريخ كما ذهبت كل مشاريع التصفية والتآمر على قضيتنا العادلة.

وتابع انه سيبدأ باتخاذ كل الإجراءات التي تغير الدور الوظيفي للسلطة الفلسطينية. وقال “سنبدأ فورا باتخاذ كل الاجراءات التي تتطلب تغيير الدور الوظيفي للسلطة الوطنية، تنفيذا لقرارات المجلسين المركزي والوطني”.

واردف: “صفقة القرن” تستند إلى وعد بلفور الذي صاغته بريطانيا والولايات المتحدة، مضيفا: هذه الصفقة نهاية وعد بلفور.

وأضاف ان مخططات تصفية القضية الفلسطينية إلى فشل وزوال ولن تسقط حقا ولن تنشئ التزاما، وقال: “سنعيد هذه الصفعة صفعات في المستقبل”.

وأكد الرئيس الفلسطيني أن “استراتيجيتنا ترتكز على استمرار كفاحنا لانهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد استقلال الدولة وعاصمتها القدس الشرقية”.

وأضاف: “سمعنا ردود فعل مبشرة ضد “خطة ترمب” وسنبني عليها”، مؤكدا “تمسكنا بالشرعية الدولية، وهي مرجعيتنا.”

وشدد على التمسك بالثوابت الوطنية التي صدرت عن المجلس الوطني الفلسطيني عام 1988، ولن نتنازل عن واحد منها.

وتابع “نقول للعالم إننا لسنا شعبا ارهابيا، ولم نكن يوما كذلك”، مؤكدا “التزام دولة فلسطين بمحاربة الارهاب، لكن على العالم ان يفهم أن شعبنا يستحق الحياة”.

المصدر: وكالات