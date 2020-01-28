موسكو: روسيا ستدرس “صفقة القرن” الأمريكية والأهم هو موقف الفلسطينيين والعرب منها – موقع قناة المنار – لبنان
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January 28 2020 - 23:18

موسكو: روسيا ستدرس “صفقة القرن” الأمريكية والأهم هو موقف الفلسطينيين والعرب منها

منذ 45 mins 28 January، 2020
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أخبار دولية - روسيا

في أول تعليق رسمي من موسكو على إعلان بنود “الخطة الأمريكية للسلام”، قال نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف إن روسيا ستدرس “صفقة القرن”، مشيرا إلى أن الأهم هو موقف الفلسطينيين منها.

وقال بوغدانوف للصحفيين اليوم الثلاثاء: “سندرسها، والشيء الأهم هو أن يعبر الفلسطينيون والعرب عن موقفهم منها”، حسب ما نقلته وكالة “تاس”.

وأضاف بوغدانوف أن أي تسوية في الشرق الأوسط تتطلب إجراء مفاوضات مباشرة بين الفلسطينيين والكيان الإسرائيلي، قائلا: “نعتقد أن عليهم الانخراط في المفاوضات المباشرة والتوصل إلى حلول توافقية مقبولة للطرفين”.

وتابع: “لا نعلم ما إذا كانت المقترحات الأمريكية مقبولة للجالنبين أم لا. يجب انتظار ردود الأفعال من الطرفين”.

المصدر: وكالات

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