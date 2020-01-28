منظمة الصحة العالمية: سنرسل خبراء دوليين إلى الصين في أقرب وقت لقيادة جهود مكافحة فيروس “كورونا”

أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها اتفقت مع السلطات الصينية بشأن إرسال خبراء دوليين إلى هناك في أقرب وقت ممكن من أجل الإشراف على الجهود الرامية لمكافحة فيروس “كورونا” الجديد.

وأكدت المنظمة اليوم الثلاثاء، في بيان لها وجود حاجة ماسة وعاجلة لفهم كيفية انتقال “كورونا” ومدى خطورته، لتوجيه التعليمات إلى بلدان أخرى بشأن التدابير الملائمة التي يجب اتخاذها للتعامل مع الفيروس المتفشي.

كما قالت المنظمة إنها قد تعقد جلسة للجنة الطوارئ التابعة لها بخصوص فيروس “كورونا” الجديد “في غضون فترة زمنية قصيرة جدا” إذا اقتضت الضرورة.

ونشرت “الصحة العالمية” البيان إثر زيارة قام بها المدير العام للمنظة تيدروس أدهانوم غبريسوس، للصين هذا الأسبوع، التقى خلالها رئيس البلاد، شي جين بينغ.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية رفعت أمس الاثنين تقديرها لمستوى الخطر النابع من تفشي فيروس “كورونا” الجديد 2019-nCoV على النطاق العالمي، من “معتدل” إلى “مرتفع”.

وتفيد المعطيات الرسمية الأخيرة، بأن عدد الإصابات المؤكدة بهذا النوع من فيروس “كورونا” تجاوز 4.6 آلاف حالة، في وقت ارتفع فيه عدد الوفيات بسبب الفيروس إلى أكثر من 100 شخص.

وتخطى الفيروس حدود الصين، حيث تم تشخيص العدوى في 14 دولة حتى الآن.

ولم تعلن منظمة الصحة العالمية بعد حالة طوارئ دولية على خلفية الانتشار السريع للفيروس.

المصدر: وكالات